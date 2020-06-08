Более 1500 медработников в Карелии получили федеральные выплаты

В бюджете республики на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом и лицами из групп риска, предусмотрено 421,7 миллион рублей, в том числе 203,1 миллион федеральных денег, 218,6 миллионов региональных средств.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, на 5 июня расходы из средств федерального бюджета на выплаты за апрель-май составили 131 млн рублей. Федеральные выплаты получили 1514 человек.

Впоследствии были установлены региональные выплаты для стимулирования медработников, которые начисляются без учета фактически отработанного времени.

По сообщению правительства республики, на 5 июня все медицинские организации сделали перерасчет региональных выплат за апрель. По оперативным данным, расходы составили 71 млн рублей.

Выплаты за май произведут в сроки, установленные для выплаты зарплаты.