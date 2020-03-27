Бизнесмены Карелии боятся, что коронавирус убьет их предприятия

Сегодня министр экономического развития Олег Ермолаев рассказал, какие меры будут предприняты, чтобы поддержать турбизнес Карелии в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом шел разговор на круглом столе в онлайн формате в министерстве экономического развития РК. Карельские предприниматели считают их явно недостаточными и бояться потерять свой бизнес. Вот какой диалог произошел во время круглого стола.

Вопросы к министру посыпались сразу после того, как Ермолаев сообщил, что сейчас разрабатываются меры поддержки. Выпадающие доходы, конечно же, будут компенсированы из федерального центра.

Предприниматель из Кондопоги: «Президент за наш счет залез в мой карман, опустив на неделю сотрудников.

Ермолаев: «Данная мера оправдана».

Предприниматель: «Но никто не компенсирует затраты».

Турфирма «Лукоморье»: «Забота сейчас только одна – сохранить коллектив. Продажи встали. Единственная надежда, что не будет запрета на перемещение по России. Не хочется попасть в прогнозируемые 30 процентов туроператоров, которые погибнут».

Ермолаев: «Надеемся, что ученые и медики найдут способ остановить эту пандемию, и мы сможем возобновить нашу работу».

Еще один предприниматель из сферы турбизнеса: «Отменено много поездов. Все графики заезда на Соловки поломаны, туры не могут состояться. Что касается отсрочки арендных платежей: это не мера поддержки, это гвоздь в крышку гроба. Когда срок пройдет, все равно придется платить за минувшие месяцы».

Ермолаев: «Меры еще вводятся. Отсрочка по налогам – беспрецедентная мера. Но мы не можем совсем отказаться от поступлений в бюджет».

Турфирма «Русский север»: «Мы занимаемся перевозками водным транспортом. Остров Кижи закрылся на неопределенное время. Но мы готовим суда, а у нас есть ряд требований. Например, с этого года суда должны быть оборудованы камерами, а это сотни тысяч рублей. Можем ли мы получить матпомощь? Не будет туров ни только из Кеми, но и из Беломорска. Город, который летом держался на водном транспорте, столкнется с проблемами.»

Ермолаев: «Готовится ряд инициатив в сфере пассажирских перевозок к островам. Чуть позже скажем о них. Также готовятся меры поддержки для предприятий по доставке еды. Также расскажем подробнее потом».

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в связи с угрозой заражения коронавирусом читайте в нашем материале: «В Карелии разработан «антикоронавирусный» пакет поддержки бизнеса».