Налоговый инспектор наказан в Карелии за нарушение прав инвалида

Прокуратура Кемского района Карелии привлекла к административной ответственности налогового инспектора, который вовремя не оформил льготу инвалиду, сообщает сайт ведомства.

По закону инвалиды I и II групп имеют льготу на имущественный налог с физического лица. При этом налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

Прокуратура выяснила, что инвалид второй группы обращался в августе 2019 года в налоговый орган с заявлением о предоставлении ему льготы по уплате налога на имущество физических лиц – жилое помещение. Вместе с тем, решение об освобождении заявителя от уплаты налога своевременно принято не было, сообщение о факте переплаты направлено ему только в феврале 2020 года.

По результатам проверки прокуратура района направила начальнику межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Карелия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.