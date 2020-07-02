Перевозчики могут остаться без работы за нарушения санитарных правил

В Петрозаводске проверили около 350 автобусов и троллейбусов на предмет соблюдения мер санитарной безопасности в период пандемии, сообщает оперштаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

По словам мера Ирины Мирошник, на 2 июля было составлено 32 акта о нарушениях, на их основании семь административных протоколов. Из них шесть на водителей, один на пассажира, находившегося в салоне без маски.



Кроме того, есть судебные решения. Так, директор одной из фирм-перевозчиков был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что в автобусах №3 и 25 не было мест для дезинфекции рук, а также не проводилась санобработка между рейсами. По словам мэра, проверки будут продолжены. При неоднократных нарушениях перевозчикам может грозить закрытие маршрутов.



По сообщению оперштаба, Минтранс Карелии подготовил письмо на имя федерального министра транспорта. В обращении предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и разрешить региональным властям или муниципалитетам прекращать действие свидетельств о перевозках по маршруту.

В период пандемии коронавируса перевозчики обязаны соблюдать санитарные правила. Так, количество пассажиров должно быть равно количеству посадочных мест. Водители и пассажиры должны быть в масках, в автобусах и троллейбусах должны быть дозаторы с антисептиками для рук. Салоны, поручни, ручки дверей, сиденья должны обрабатываться между рейсами.