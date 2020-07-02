«Оставьте нам лес»: в Петрозаводске – очередная скандальная застройка

На Древлянке планируют возвести Инновационно-технологический кампус ПетрГУ. Объект должен занять большую территорию вдоль улицы Университетской. Согласно проекту, здесь будут развивать высокие технологии, создавать наукоемкие производства, внедрять инновационные технологии и так далее. Не забудут и про спортивную инфраструктуру, причем пользоваться ею якобы смогут не только студенты, но и обычные горожане. Однако люди, населяющие этот район, новому объекту совсем не рады. А голос их потонул в хоре студентов, в виде доверенностей "явились" на публичные слушания.

Скандал начался с вырубки леса, расположенного между университетским кампусом и улицей Роберта Рождественского.

– 1 июня просто приехал трактор и начал валить деревья вдоль улицы, – рассказывают местные жители. – Есть активные люди, которые выбежали, стали требовать документы. Они только показали контракт на вырубку леса, но разрешения не было. Кроме того, у них имелся документ от Петрозаводского университета, где было сказано, что здесь планируется поставить физкультурно-оздоровительный комплекс.

Мы вызвали полицию, сообщили нашему депутату Петросовета. Был составлен протокол о незаконной рубке. Но через день снова приехала техника с теми же самыми людьми, и снова начали рубить, – рассказали люди.

Спустя несколько дней, 16 июня, произошла более серьезная рубка. Тот же самый харвестер зашел со стороны бассейна и начал уничтожать лес. Это случайно увидела местная жительница Екатерина, гулявшая с собакой.

– Они сказали, что территорию готовят под будущий проект, – говорит женщина.

По словам местных жителей, ущерб от рубок составляет десятки тысяч рублей. Если они окажутся незаконными – а местные жители в этом уверены, – это тянет на уголовную статью.

Проект, о котором идет речь, обсуждался на публичных слушаниях, прошедших тогда же, 16 июня. В мэрии утверждают, что информировали о проведении слушаний ровно так, как этого требует закон. Однако жители улиц Университетской и Рождественского полагают, что информации было мало, и о слушаниях не знал почти никто.

– Вот у нас на улице стоят несколько щитов для объявлений. Там ничего не было написано. Зато было объявление возле помойки около магазина. Ну, в магазин-то этот мы ходим, а вот к помойке – как-то нет,

– рассказывают граждане.

Зато о публичных слушаниях очень хорошо известили других людей. Один из жителей района показывает сообщение, пришедшее его дочери-студентке 15 июня.

«Петрозаводский университет хочет построить на своей земле физкультурно-оздоровительный комплекс. Для этих целей у университета есть государственные 800 миллионов. Часть жителей Университетского городка выступают против данного строительства, так как хочет, чтобы участок земли университета был безвозмездно передан им, а точнее городу, для строительства более удобного подъезда к их домам. ФОК будет предназначен не только для нужд вуза, но и для всех горожан…»

Далее в сообщении указывали имена людей, которые собираются на публичные слушания. Студентов, живущих на Древлянке, просили передать этим людям доверенности для голосования. Причем понятно, что Древлянка – район большой, и многим его обитателям судьба Университетского городка абсолютно безразлична.

На слушание все же попали несколько жителей микрорайона. Олег Еремеев рассказал, как они проходили.

– Пришли несколько студентов с кипами доверенностей. У одной было 149 доверенностей! Саму ее посчитали 150-й. И ей на слушаниях выдали бумажку – 150 голосов, – возмущается мужчина.

Плюс ко всему, слушания проводились во время коронавирусных ограничений, людей в зал запускали небольшими группами, получить полную информацию и полноценно высказаться они не могли, считает Олег Еремеев. В результате за проект проголосовали 183 человека (это вместе с доверенностями), а против – всего 25.

***

Местные жители объясняют: они не против – и не могут быть против – того, чтобы ПетрГУ застраивал территорию. Согласно кадастровой карте, прилегающий к улице Роберта Рождественского участок предназначен именно для строительства и размещения комплекса учебных зданий. Собственно, на нем уже располагается и бассейн «Онего», и корпуса Петрозаводского университета. Однако есть важное уточнение: их не устраивает сам проект застройки, лишающий микрорайон леса.

По словам местных жителей, в 2015 году был разработан проект, который вполне их устраивал. Предполагался технопарк, гуманитарный центр, лыжня и велодорожка. Объект был окружен зелеными зонами. Против такого благоустройства никто бы не выступал. Кстати, еще в 2013 году ПетрГУ представлял проект Инновационно-технологического кампуса. По оценке ректора Воронина, этот объект определяет развитие университета и республики на ближайшие 20-30 лет.

Но сейчас университет предлагает новый проект, согласно которому лес, по мнению граждан, будет вырублен подчистую. Согласно плану, корпуса технологического кампуса будут вплотную примыкать к улице Роберта Рождественского.

Местные жители сильно сомневаются, что объектами университета смогут пользоваться все граждане. По их словам, на те площадки, которые были построены возле бассейна и учебного корпуса, посторонних не пускают. «Даже побегать не дают, сразу сторож выскакивает», – говорят люди. Да и сами студенты занимаются нечасто.

– Мне кажется, цель проекта – застолбить территорию. Мы не против физкультуры. Все, что мы просим – пересмотрите проект. Здесь есть компромисс. Оставьте лесополосу – 30, 50, 70 метров, но чтобы была буферная зона, – говорят граждане.

Свою позицию люди высказали на публичных слушаниях. Как сообщает протокол мероприятия, на их претензии ответили следующим образом: "Выбор участка строительства обоснован необходимостью оптимального использования территории, условиями технологического присоединения к инженерным коммуникациям, пешеходной доступностью до жилой застройки (в манеже будет предусмотрена организация тренировок для студентов и жителей города), возможность доступа к остановкам общественного транспорта."

Местные жители собрали более трехсот подписей против вырубки леса. Они искренне не понимают, почему ни власти, ни ПетрГУ не учитывают их точку зрения. Для многих из них наличие леса было решающим фактором при выборе места жительства, а теперь территория рискует превратиться чуть ли не в промышленную зону.

Портал «Петрозаводск говорит» попросил университет прокомментировать ситуацию. Наши вопросы взяты в работу, ответа на них еще нет.

Георгий Чентемиров