02 июля 2020, 19:55
Клумбы на Варкауса и Октябрьском проспекте украсили цветами
К высадке цветов и обрезке лип у памятника Жукову в Петрозаводске присоединились и юные садоводы
Петрозаводск украшают цветами не только в рамках муниципального контракта, но к акции присоединяются и неравнодушные горожане.
Так, представители КРО «Союз женщин России» вместе с работниками Городского комбината благоустройства высадили цветы на набережной Варкауса. На клумбе у пересечения с Ленинградской улицей появились петунии, бархатцы, лобелии и сальвии, сообщает пресс-служба администрации города.
К высадке цветов присоединились и воспитанники детского центра «Другая продленка». Юные садоводы самостоятельно посадили цветы и провели санитарную обрезку лип на Октябрьском проспекте вблизи памятника Жукову.
Фото: пресс-центр администрации города