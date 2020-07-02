Клумбы на Варкауса и Октябрьском проспекте украсили цветами

Петрозаводск украшают цветами не только в рамках муниципального контракта, но к акции присоединяются и неравнодушные горожане.

Так, представители КРО «Союз женщин России» вместе с работниками Городского комбината благоустройства высадили цветы на набережной Варкауса. На клумбе у пересечения с Ленинградской улицей появились петунии, бархатцы, лобелии и сальвии, сообщает пресс-служба администрации города.



К высадке цветов присоединились и воспитанники детского центра «Другая продленка». Юные садоводы самостоятельно посадили цветы и провели санитарную обрезку лип на Октябрьском проспекте вблизи памятника Жукову.

Фото: пресс-центр администрации города