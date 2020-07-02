02 июля 2020, 19:17
Общество

Дорожная полиция останавливает водителей в Петрозаводске

Инспекторы напоминают автомобилистам о том, что нужно пропускать пешеходов

В карельской столице проходит акция «Водитель, береги пешехода!».

Инспекторы контролируют соблюдение ПДД  водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, напоминают о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.

В ГИБДД также напоминают, что невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, влечет штраф от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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