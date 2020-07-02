Названы адреса 19 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса заболевших в Петрозаводске, у которых ковид был выявлен 1 июля. Всего зараженных 19 человек.

В карельской столице появились новые очаги инфекции. Коронавирус был выявлен в доме №51 на Первомайском проспекте; в доме №10-а на улице Виданская; в доме №16-б на Октябрьском проспекте; в частном секторе на Студенческом переулке; в доме №18 на улице Мичуринская; в доме №23к1 на Сыктывкарской; в доме №20 на улице Древлянка; в доме №11 на улице Судакова; в доме №9-а на Фролова; в доме №5 на улице Ровио; в доме №21 на Репникова.

Также новые заболевшие появились в домах, где ранее уже выявляли коронавирус. Это дом №2 на улице Борнаволокская; частный сектор на улице Логмозерская; дом №34 на Краснофлотской; в доме №30 на улице Шотмана; в доме №13 на улице Попова; в доме №14 на Карельском проспекте; в доме №27 на Репникова.

Общее количество заболевших в Петрозаводске насчитывает 652 человека. В Карелии коронавирус выявлен у 1408 человек.