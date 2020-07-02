02 июля 2020, 19:00
Общество

Названы адреса 19 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске

Общее количество инфицированных в городе превысило 650 человек

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса заболевших в Петрозаводске, у которых ковид был выявлен 1 июля. Всего зараженных 19 человек.

В карельской столице появились новые очаги инфекции. Коронавирус был выявлен в доме №51 на Первомайском проспекте; в доме №10-а на улице Виданская; в доме №16-б на Октябрьском проспекте; в частном секторе на Студенческом переулке; в доме №18 на улице Мичуринская; в доме №23к1 на Сыктывкарской; в доме №20 на улице Древлянка; в доме №11 на улице Судакова; в доме №9-а на Фролова; в доме №5 на улице Ровио; в доме №21 на Репникова.    

Также новые заболевшие появились в домах, где ранее уже выявляли коронавирус. Это дом №2 на улице Борнаволокская; частный сектор на улице Логмозерская; дом №34 на Краснофлотской; в доме №30 на улице Шотмана; в доме №13 на улице Попова; в доме №14 на Карельском проспекте;  в доме №27 на Репникова.

Общее количество заболевших в Петрозаводске насчитывает 652 человека. В Карелии коронавирус выявлен у 1408 человек.

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Медики Минздрава РК направлены на борьбу с Covid-19 в очаг заражения
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Ученые сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в России
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Еще в одном районе Карелии, возможно, появился больной с коронавирусом
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Назван дом в Петрозаводске, у жильца которого вчера выявили Covid-19
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Почти 10 тысяч новых зараженных зафиксировано в России за сутки
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На онлайн-карте появились адреса выздоровевших жителей Петрозаводска
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Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
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Семейная встреча в Карелии закончилась заражением Covid-19
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Коронавирус в Беломорск завез вахтовик
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Заболевшая жительница Сегежи в тяжелом состоянии подключена к ИВЛ
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Первый заболевший Covid-19 зафиксирован в «чистом» районе Карелии
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Министр строительства России заразился коронавирусом
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В России выявлено максимальное число заражений COVID-19 за все время
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COVID-19 напомнил человечеству о движущих силах эволюции
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Глава Минстроя Карелии рассказал о мнимом заражении коронавирусом
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Появилась карта с адресами заболевших Covid-19 жителей Петрозаводска
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Новые случаи COVID-19: В Сегеже заболели коронавирусом двое медиков
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В России коронавирусом заболело более 100 тысяч человек
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Минздрав Карелии попросил молиться за врачей
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Вирусологи не исключают неестественную природу COVID-19
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Территории возле домов-интернатов продезинфицировали в Карелии
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Скорая испытывает большие нагрузки из-за перевозок на томографию
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На онлайн-карту нанесены микрорайоны Петрозаводска с больными Covid-19
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В России растет количество смертей от коронавируса
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Еще три человека заразились коронавирусом в Карелии
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Врач Сергей Филимонов: ультрафиолет губителен для коронавируса
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Врачи скорой в Петрозаводске справились с паникой из-за коронавируса
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Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное
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Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
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Большое скопление людей замечено в Радоницу на кладбище в Новой Вилге
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Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи
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Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске
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Еще один человек заболел коронавирусом в Карелии
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Костомукша встретит День города пением на балконах
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В Гидрометцентре рассказали о влиянии жары на распространение Covid-19
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Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона
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В Роспотребнадзоре поддержали продление ограничений на май
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Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
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Парфенчиков частично ослабил режим жесткой самоизоляции в Карелии
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Нарушителей самоизоляции продолжают выявлять в Петрозаводске
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Сотрудник прокуратуры Карелии заразился COVID-19
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Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители
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Парфенчиков дал поручения раскрыть источники заражения COVID-19
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Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии
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Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции
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Главврач Шубин дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в Костомукше
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Застрявшие в Испании карельские моряки вернулись в Россию
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Онищенко назвал условие смягчения режима самоизоляции для пенсионеров
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В Беломорской ЦРБ оборудовали 25 коек для больных коронавирусом
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В России за сутки COVID-19 выявили у 6 361 человека
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Охлопков показал, как выглядит ковид-центр в Приладожье
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Обновлена онлайн-карта распространения COVID-19 в Карелии
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Полиция проверит семью, из-за которой COVID-19 заболели 10 человек
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Охлопков назвал возраст заболевших коронавирусом детей
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В Карелии выявлено 12 новых заболевших коронавирусом за сутки
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Два депутата Госдумы госпитализированы с коронавирусом
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За сутки в России выявили более 5 900 новых заболевших коронавирусом
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Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса в Карелии
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В Петербурге умер заразившийся коронавирусом врач
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Охлопков рассказал о выявленных очагах COVID-19 в Карелии
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Журналисты отжигают на теме коронавируса. Топ лучших заголовков
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Два новых случая COVID-19 выявлены в Карелии
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В Карелии четырехмесячный малыш вылечился от коронавируса
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Парфенчиков открыл торговлю и салоны красоты еще в одном районе
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В Карелии делают более 500 тестов на коронавирус в сутки
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Парфенчиков не будет закрывать для посещений кладбища на Радоницу
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Более 600 человек умерли от коронавируса в России
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Парфенчиков обещал разрешить выезжать на дачи на майские праздники
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Свежие данные по коронавирусу в Карелии будут выкладывать в соцсетях
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Режим жесткой самоизоляции в Карелии продлен до 30 апреля
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Ученые описали симптомы заболевания коронавирусом
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Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире
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Парфенчиков решил отправить школьников на каникулы с 1 мая
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Коллег Россыпнова проверили на COVID-19 и отпустили из обсерватора
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Коронавирус не подтвердился у карельского министра
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Количество заболевших Covid-19 в России превысило 62 тысячи человек
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Глава Минстроя Карелии Россыпнов сдал положительный тест на Covid-19
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Артур Парфенчиков обратился к жителям Карелии
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Парфенчиков рассказал о новых заболевших и выздоровевших в Карелии
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Карельский министр госпитализирован с подозрением на коронавирус
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В Карелии увеличилось количество заболевших Covid-19
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах страны
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Мужчине, закрывшемуся на карантин, отказываются выдавать больничный
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Глава Сегежского района сообщил о новом заболевшем коронавирусом
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Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
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В России от коронавируса умерли более 500 человек
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Карельский священник делает защитные маски из пустых бутылок
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Оглашена оперативная ситуация по коронавирусу в Карелии
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Вторая волна коронавируса может стать более тяжелой, чем первая
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Верховный суд призвал справедливо наказывать за нарушение самоизоляции
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Парфенчиков сообщил о смерти родственницы своей знакомой от COVID-19
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В Карелии впервые наказали нарушителей самоизоляции
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Отель «Прионежский» в Петрозаводске превратят в обсерватор
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В Карелии заработала онлайн-карта распространения COVID-19
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За сутки не выявлено ни одного случая COVID-19 в Карелии
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Заработал новый порядок выдачи пропусков для въезда в Питкяранту
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На время пандемии гостиницы могут превратить в обсерваторы
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Депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко вылечился от коронавируса
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Пасху в Карелии из-за угрозы COVID-19 будем праздновать онлайн
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Уголовное дело возбуждено в Карелии по ложной информации о COVID-19
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Назван нулевой пациент, завезший коронавирус в Россию
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У контактировавших с заболевшей сегежанкой людей не нашли коронавирус
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Более 30 миллиардов выделят регионам России для борьбы с коронавирусом
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В России остался один регион без заболевших коронавирусом
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Названы суммы доплат медикам Карелии во время пандемии COVID-19
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Минздрав обновил онлайн-карту распространения COVID-19 в Карелии
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Оглашена актуальная информация по коронавирусу в Карелии
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Врач рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
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Приезжающих в Карелию из Петербурга и Москвы отправят на самоизоляцию
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Парфенчиков разрешил работать парикмахерским в двух районах Карелии
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Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии
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Молодой человек в Сегеже изобретательно поздравил любимую
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Гражданам разрешили копить долги по ЖКУ без последствий
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В Петрозаводске закрыли работавший во время пандемии гипермаркет
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Парфенчиков запретил весеннюю охоту в Карелии
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Публикуем свежие данные по распространению коронавируса в Карелии
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Железнодорожная больница готова долечивать больных с COVID-19
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Названы опасные места, где можно заразиться коронавирусом
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Почти 90 сегежан на карантине после контактов с больной коронавирусом
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Отборный юмор на тему карантина и самоизоляции. Часть II
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Полиция Сегежи оцепила подъезд дома заболевшей коронавирусом женщины
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Количество сделанных тестов на COVID-19 ежедневно растет в Карелии
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
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Число заболевших коронавирусом в России выросло за неделю втрое
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За две недели в Карелии умерли 16 больных с внебольничной пневмонией
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Эпидемиолог рассказал, когда ожидать пика пандемии COVID-19
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Платить зарплату без работы бизнес не хочет и не может
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Туристические объекты Карелии проверят на степень веселья 
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В Карелии готовы выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты 
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Парфенчиков огласил оперативную информацию по коронавирусу в Карелии
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Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки
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Собрали кадры, как век назад люди сопротивлялись пандемии «испанки»
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Сегодня маршрутки и троллейбусы в Петрозаводске ходят последний день
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Чем себя занять во время карантина: собрали все самое интересное
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Парфенчиков готовится ужесточить карантинные меры в Карелии
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