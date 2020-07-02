45 стихийных свалок ликвидировали в Петрозаводске

За последние два месяца в столице Карелии ликвидировали 45 свалок, общий объем убранного мусора превысил 5,5 тысяч кубометров мусора. Для сравнения в прошлом году за аналогичный период было убрано около пяти тысяч кубометров.



В Петрозаводске чище стало на Бесовецкой улице у дома № 12, на Комсомольском проспекте, на Мичуринской, улицах Хейкконена и Варламова, в районе Сулажгорского Кирпичного Завода. Ранее несколько свалок ликвидировали на Кукковке, Ключевой, Перевалке, Древлянке и Голиковке. Сейчас мусор убирают с внутриквартальных территорий в разных районах города.



По сообщению пресс-службы мэрии, в ближайшее время также планируют убрать свалки на улицах Торнева и Птицефабрика, Карельском проспекте, в парках Радиозавода и Архиерейская Дача, а также в Соломенном.



В 2020 году планируется убрать более 15 тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок. Петрозаводчане могут сообщать о несанкционированных свалках в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.

Фото: пресс-служба администрации города