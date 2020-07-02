Петрозаводчанка нашла на берегу Онего камень-коронавирус

Петрозаводчанка Виктория Елисеева обнаружила в конце июня на берегу Онежского озера камень, который очень похож по форме на вирус COVID-19.

Любопытный формы камень «с присосками» вероятно выбросило на берег в районе Деревянного. Женщина проходила мимо и не могла не остановиться.

«Хотела забрать, не было сумки подходящей, - уже жалеет Виктория. - У него прям такие присоски. Как у ковид».

На фото камень выглядит крупным, но на самом деле в диаметре не больше 20 сантиметров.