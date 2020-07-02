Молодой человек осужден за изнасилование девушек 14 и 15 лет

В Петрозаводске 20-летний мужчина признан судом виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по РК. В ведомстве добавляют, что это не единственная статья уголовного кодекса, по которой осужденный получил суровое наказание.

Вот полный «букет» преступлений, по которым он признан виновным:

– п. «а» ч. 3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней);

– п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней);

– ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к половому сношению путем шантажа);

– ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух лиц);

– ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста);

– ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году подсудимый совершил преступления против половой неприкосновенности девушек 14 и 15 лет, в том числе, в целях изготовления порнографических материалов, производил фотосъемку одной из них в обнаженном виде. А также понудил к половому сношению женщину путем шантажа.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото с express-k.kz