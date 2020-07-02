02 июля 2020, 16:45
Ботанический сад в Петрозаводске открылся для посещений
Питомник и экспозиции ботанического сада будут работать по-разному
С 1 июля возобновил свою работу Ботанический сад ПетрГУ, сообщает паблик учреждения.
Отмечается, что сам сад открыт для прогулок только в выходные дни, с 9 до 17 часов. Посетителям обязательно иметь с собой средства индивидуальной защиты.
«Экскурсии и другие организованные мероприятия временно не проводятся. Питомник Ботанического сада работает в прежнем режиме: с понедельника по пятницу 10-14 часов»,
- сообщает учреждение.
Кстати , в паблике Ботанического сада создан альбом, где можно разместить фотографии своих растений для уточнения названия.