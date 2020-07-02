Завершился ремонт по улице Антонова, 6а, которого жители ждали 40 лет

Антонова, 6-а – это территория микрорайона Ключевая, где более десятка дворов приводятся в порядок. Стоимость ремонта данного двора составляет 1 млн 600 тысяч рублей. Жители дома собрали 81 тысячу рублей – такое выработано правило участия в программе. Основная сумма принадлежит федералам и республиканской власти, но без участия дома программа не работает.

Главные затраты ушли на асфальтирование территории с установкой бордюров, расширены парковочные места, снесены аварийные деревья, установлено новое освещение, к подъездам добавлены урны, в общем, весь тот перечень работ, что совершается при работе программы «Комфортная городская среда».

«Мы видим, что работы выполнены на высоком уровне качества, видим, что двор стал благоустроенным и более удобным для жителей»,

– прокомментировала ситуацию депутат Петросовета Екатерина Реутова.