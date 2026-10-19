Жители карельского поселка в шоке: закрывают детский сад

Чиновники предложили возить малышей в другой поселок за сорок километров от дома

фото: нейросеть Алиса

В поселке Кривой Порог Кемского муниципального округа в марте на ремонт закроется здание школы - в нем же находится и детский сад. Работа по плану рассчитана до осени, не менее полугода. Известие о том, что маленьких детей будут возить на автобусе за сорок километров от дома, пугает родителей. Об этом им сообщили на собрании 14 октября.

Новость о закрытии детского сада родители сначала узнали от воспитателей. Родители бросились искать варианты, например, снять квартиру и переоборудовать ее под детсад.

Сейчас в него ходят семеро малышей, в этом году должны прийти еще двое, самому маленькому полтора года. Подробнее читайте здесь.