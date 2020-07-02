Возобновляется автобусное сообщение между Петрозаводском и Вологдой

С 6 июля жители Карелии смогут отправиться в Вологду на автобусе. С понедельника будет возобновлено автобусное сообщение, об этом сообщил «Карелавтотранс».

Рейс №9900 «Петрозаводск-Вологда через Вытегру» будет отправляться по понедельникам и четвергам из Петрозаводска в 07:10 и прибывать в Вологду к 19:30.

С 5 июля по средам и воскресеньям возобновляется выполнение рейсов № 9900 «Вологда - Петрозаводск через Вытегру» отправлением из Вологды в 08:10 и прибытием в Петрозаводск к 20:30.

Стоимость проезда по всему маршруту составит 1360 руб.