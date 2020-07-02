Чехи хотят построить мусороперерабатывающий завод в Орзеге

В Минприроды Карелии рассматривается проект концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса объектов по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в республике.

В частности, соглашение предусматривает строительство на базе свалки в Орзеге мусороперерабатывающего комплекса, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. По сообщению правительства Карелии, в строительстве экотехнопарка в Прионежском районе заинтересован чешский инвестор.

Согласно проекту объекты должны быть построены до 2023 года и введены в эксплуатацию к началу 2024 года. Концессионер планирует инвестировать более 1,5 миллиардов рублей. В правительстве республики подчеркивают, что в результате реализации проекта не запланировано повышение тарифа на вывоз мусора.

Чешская компания «МЦЕ ИНТЕРНЕШНЛ» строила электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты в России и дороги в Европе.