02 июля 2020, 16:16
Общество

Чехи хотят построить мусороперерабатывающий завод в Орзеге

На базе свалки в Прионежском районе могут появиться мусороперерабатывающий комплекс, полигон и биогазовая станция

В Минприроды Карелии рассматривается проект концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса объектов по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в республике.

В частности, соглашение предусматривает строительство на базе свалки в Орзеге мусороперерабатывающего комплекса, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. По сообщению правительства Карелии, в строительстве экотехнопарка в Прионежском районе заинтересован чешский инвестор.

Согласно проекту объекты должны быть построены до 2023 года и введены в эксплуатацию к началу 2024 года. Концессионер планирует инвестировать более 1,5 миллиардов   рублей. В правительстве республики подчеркивают, что в результате реализации проекта не запланировано повышение тарифа на вывоз мусора.

Чешская компания «МЦЕ ИНТЕРНЕШНЛ» строила электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты в России и дороги в Европе.

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Метки: 
Минприроды РК
новости Карелии
инвестор
Чехия
свалка
Орзега
Прионежский район
мусороперерабатывающий комплекс
ТКО