Петрозаводчане собрали два микроавтобуса выброшенных шин

Жители Соломенного прибрались за горожанами, которые не довезли свои старые шины до места переработки. Активисты собрали шины, выброшенные около контейнерных площадок в своем районе.

По сообщению пресс-службы мэрии, всего активистам удалось вывезти два микроавтобуса с авторезиной. Горожане сдали шины на переработку в ПМУП «Автоспецтранс». Предприятие принимает авторезину от жителей карельской столицы бесплатно. Петрозаводчане могут сдать шины на Вытегорском шоссе, 82.

«Сейчас немалое количество отходов складируется в не предназначенных для этого местах: возле контейнерных площадок или вовсе на общественных территориях или в лесополосе. Из-за этого в городе образуются стихийные свалки. Напоминаем, что шины относятся к отходам четвертого класса опасности и требуют специального обращения и утилизации», - говорится в сообщении администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города