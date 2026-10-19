На дорогах Москвы появился новый тип разметки для съезда на МКАД

Два цвета разметки на проезжей части должны помочь водителям с навигацией – выбрать заранее съезд

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Водителям из российских регионов, в том числе из Карелии, при поездке в Москву на машине стоит быть готовыми к новому типу дорожной разметки. В столице проводят эксперимент по внедрению цветной разметки.

На проспекте генерала Дорохова по направлению в сторону Московской области перед Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) нанесена цветная разметка.

На дороге нанесены элементы разметки двух цветов с интервалом в 15 метров. Синий цвет обозначает направление на северный участок МКАД, красный - на южный. Такие же цвета продублированы на дорожных указателях. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предполагают, что такой тип разметки поможет водителям заранее выбрать нужный съезд и избегать резких перестроений и попыток вернуться к пропущенному съезду задом.

Цветная разметка - дополнительный ориентир и не отменяет стандартные знаки и разметку. Эффективность эксперимента, который продлится год, будут оценивать по статистике ДТП, перепробегу и опросу водителей. По результатам будут решать, стоит ли применять такую навигацию на других участках дорог Москвы.