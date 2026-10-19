Пенсионерку насмерть задавили тележкой в российском супермаркете

Работника торговой точки будут судить по делу о гибели пожилой посетительницы

фото «Петрозаводск говорит»

В Амурской области 84-летняя посетительница супермаркета погибла в торговой точке. Женщину задавили тележкой.

Обвиняемый с июня 2025 года работал специалистом по выкладке товаров в одном из продуктовых магазинов Благовещенска. В мае 2026 года 28-летний работник загрузил в тележку упаковки с напитками, чтобы отвезти их к стеллажу. Упаковок было слишком много, обзор был ограничен. Работник двигался по залу и, вероятно, не заметил пенсионерку. Пожилая женщина получила серьезные травмы и не выжила.

По сообщению «Ленты.ру», иностранному рабочему грозит до двух лет лишения свободы по делу о причинении смерти по неосторожности.