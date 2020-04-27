В Роспотребнадзоре поддержали продление ограничений на май

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала справедливыми предложения продлить ограничения, связанные с распространением коронавируса, до 12 мая. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», слова чиновницы цитирует «Интерфакс».

При этом с 12 мая, по мнению Поповой, режим ограничений можно постепенно снимать.

Глава Роспотребнадзора отметила, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло три инкубационных периода. По ее словам, третий инкубационный период приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется пересидеть дома.

Как заявила Попова, сейчас в России продолжается увеличение суточного числа заболевших. Чтобы переломить эту тенденцию, стране еще нужно время.