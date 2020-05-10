В Минздраве Карелии рассказали, где лечатся зараженные COVID-19



Как мы писали ранее, сегодня в Карелии выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности заболели коронавирусной инфекцией в республике 160 человек. Руководитель Минздрава РК Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях рассказал, в какие больницы госпитализированы пациенты, заболевшие коронавирусом.

В Республиканской инфекционной больнице лечатся 19 человек, в том числе 5 детей, в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ – 12 пациентов, в инфекционном отделении в Питкяранте – 2 больных, еще 5 заболевших получают лечение в медицинских подразделениях системы УФСИН Карелии.

В монопрофильном ковид-центре на базе Госпиталя ветеранов войн получают медицинскую помощь 39 заболевших Covid-19. Среди них – пациент, которому требуется заместительная почечная терапия. В ковид-центре мы предусмотрели условия и для больных, находящихся на гемодиализе.