Еще 60 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом в Карелии составил 60 человек, в том числе 9 детей. Таким образом общее число заболевших за время пандемии увеличилось до 135711, в том числе 17867 детей.

В ковидных стационарах лечатся 213 пациентов, 177 находятся в состоянии средней тяжести, в тяжелом – 36. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных.

За последние сутки поправились 63 человека. За все время в Карелии выздоровели 133214 пациентов.

По официальным данным за последние 24 часа в Карелии не зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1510 человек. (фото pixabay.com, shameersrk)