Более 5200 заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 5204 человек. Умерли 139 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 687. В Санкт-Петербурге 156 новых случаев, в Мурманской области - 126, в Архангельской области - 71, в Ленинградской области - 33.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус диагностирован 866 627 раз. Летальным исходом закончились 14 490 случаев заражения.