11 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Карелию до конца января

До конца января в Карелию должны поступить 11 тысяч 100 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», в феврале еще - 19 тысяч 800 доз. Об этом сегодня сообщает региональный оперативный штаб.

В конце минувшей недели в республику поступили 2 тысячи 200 доз вакцины. Часть распределилил в медучреждениях Петрозаводска и шести районов республики. В ближайшие дни оставшуюся часть вакцины получат остальные центральные районные больницы региона. Кроме медицинских и социальных работников, педагогов вакцинировать будут и пожилых людей.

На выходных медучреждения тестировали электронную запись на вакцинацию через портал госуслуг.

В конце 2020 года в республику поступила 1 тысяча 242 дозы вакцины. По данным на 16 января, первым компонентом вакцины привиты 1 тысяча 164 человека, полностью иммунизацию прошли 360 человек.

Ранее главные врачи городских поликлиник рассказали порталу «Петрозаводск говорит», сколько осталось доз и как записаться на вакцинацию. (фото vk.com)