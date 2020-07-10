Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 10 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых диагноз был подтвержден 9 июля.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск. В столице республики почти половина всех заболевших - 822 человека. На втором месте Кемский район с крупным очагом на стройплощадке Белопорожской ГЭС - 123 случая.

Далее следуют Беломорский район (100 случаев), Сортавальский район (93), Олонецкий район (86), Муезерский район (66), Сегежский район (65), Лахденпохский район (55), Суоярвский район (53), Прионежский район (48).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе (3), который до 6 июля оставался последней чистой территорией республики.