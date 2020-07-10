Карельские заключенные споют в «Голосе»

Аналог знакомого многим телезрителям шоу «Голос» пройдет среди заключенных в Карелии. В исправительной колонии №7 стартовал конкурс талантов, сообщает УФСИН.

С идеей устроить конкурс появилась у заключенных кружка корреспондентов. Предложение поддержала администрация учреждения. В УФСИН рассказали о том, как будет организован конкурс.

Участники выберут музыкальную композицию, после чего будет записано видео их выступления. Затем все видеоролики соединят и покажут зрителям колонии в эфире центрального канала учреждения.



Осужденные и сотрудники администрации проголосуют за понравившихся вокалистов.