10 июля 2020, 13:35
Общество

Карельские заключенные споют в «Голосе»

Лучших вокалистов выберут осужденные и сотрудники ИК-7

Аналог знакомого многим телезрителям шоу «Голос» пройдет среди заключенных в Карелии.  В исправительной колонии №7 стартовал конкурс талантов, сообщает УФСИН.

С идеей устроить конкурс появилась у заключенных кружка корреспондентов. Предложение поддержала администрация учреждения. В УФСИН рассказали о том, как будет организован конкурс.

Участники выберут музыкальную композицию, после чего будет записано видео их выступления. Затем все видеоролики соединят и покажут зрителям колонии в эфире центрального канала учреждения.

Осужденные и сотрудники администрации проголосуют за понравившихся вокалистов.

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