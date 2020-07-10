Один миллиард рублей на развитие в 2020 году выделит Карелии Москва

1 миллиард рублей поступит в регион до конца июля. Об этом шла речь на совещании Министра экономического развития России с главами ряда субъектов 9 июля, сообщает управление пресс-службы главы республики Карелия

Правительство России утвердило подготовленные Минэкономразвития правила финансирования программ социально-экономического развития для республик Алтай, Карелия и Тыва. В рамках программ регионы будут ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года. Первый миллиард поступит в каждый из этих субъектов до конца июля.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии включает поддержку инвесторов и сельского хозяйства, развитие туристической инфраструктуры, строительство жилья и спортивных объектов, создание новых рабочих мест.

В частности планируется развитие археологического комплекса «Беломорские петроглифы» − уникального образца первобытного монументального наскального искусства, созданного более 5 тысяч лет назад и относящегося к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. В 2018 году Беломорские петроглифы были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Будут построены визит-центр с рестораном и гостиницей, дорожная инфраструктура, осуществлено благоустройство комплекса. Планируется увеличение туристического потока более чем в 10 раз – около 100 тысяч туристов в год.

На территории промышленного парка в Петрозаводске появятся новые производственные помещения, в которых планируется разместить обрабатывающие производства с предоставлением льготных условий пользования арендуемой площадью. Будет создано более 500 рабочих мест.

Создание кластера развития зимних видов спорта призвано повысить привлекательность Севера для жизни людей, туризма и инвестиций. При этом учитывается географическое положение Карелии − условия, благоприятствующие развитию видов зимнего спорта, и одновременно близость к федеральному центру и Европейскому Союзу. Организация кластера позволит создать базу для тренировок сборных команд страны и регионов по зимним видам спорта и на регулярной основе проводить региональные, всероссийские и международные соревнования.

Индивидуальная программа развития Карелии также предусматривает развитие авиационного транспорта, сети автомобильных дорог, инфраструктуры и доступности железнодорожного и водного транспорта, реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, создание условий для развития туризма и сельского хозяйства.

За счет реализации программы в республике планируется создать более 1700 новых рабочих мест, объем инвестиций составит более 10,2 миллиардов рублей.

Около 10% из выделенных средств будут направлены на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в республике.

По результатам реализации программ будет рассмотрена возможность их продления до 2027 года и дополнительное увеличение финансирования до 5 миллиардов рублей.