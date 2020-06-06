Названы пять главных очагов коронавируса в Карелии

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии предоставила актуальную информацию о количестве заболевших в республике на 6 июня.

Так, главным очагом инфекции в Карелии по-прежнему является Петрозаводск. В столице республики коронавирус диагностирован у 296 человек.

На втором месте расположилась вспышка Covid-19 на стройплощадке Белопорожской ГЭС. Там выявлены уже 64 заболевших. На третьем месте по числу зараженных Сегежа - 42 человека. Немного уступает ей Беломорск - 41 заболевший. Замыкает пятерку очагов распространения коронавируса поселок Ильинский. Там заболели 33 человека.

Всего, по данным на 6 июня, в Карелии коронавирусом заразились 614 человек. Согласно официальной статистике, три пациента умерли. 233 человека уже выздоровели.