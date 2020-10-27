Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 разворачивают в Карелии

В Карелии разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

На данный момент в медицинских организациях республики развернуто 474 койки. Об этом на заседании оперштаба Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел Глава региона Артур Парфенчиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Доля свободных коек для госпитализации больных COVID-19 сейчас составляет более 25 процентов. К имеющимся в наличии 429 койкам развернуты дополнительно еще 45 коек в здании паллиативного центра (его пациенты переведены в резервные помещения на ул. Перттунена).

Кроме того, с 26 октября открываются 25 коек в Медвежьегорской ЦРБ, с 28 октября будут развернуты еще 60 коек в Республиканской инфекционной больнице, с 1 ноября – 30 коек в роддоме им. Гуткина. Таким образом, общее количество коек составит 589.

В целом здравоохранение справляется со своевременной диагностикой и лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Михаил Охлопков. При этом особенности сезонного подъема ОРВИ - это и COVID-19 - приводят к увеличению доли пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Развертывание дополнительных коек в медицинских организациях позволит усовершенствовать маршрутизацию больных в зависимости от тяжести течения заболевания.

Напомним, суточный рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в нашей республике остается на высоком уровне. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 98 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести (фото 077.ru).