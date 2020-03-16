Чиновников правительства Карелии проверяют на коронавирус

В правительстве Карелии введены жесткие меры в целях борьбы с короновирусом. Сотрудников пускают на работу только после того, как им измерят температуру.

«В правительстве стоит специальная женщина, которая меряет температуру. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сказал, что случаев вируса не выявлено», – сообщает наш журналист из здания правительства РК.

Добавим, что, по сообщению телеграм-канала «Ленина, 19», этот приказ действует в правительстве Карелии уже неделю: с 10 марта 2020 года. Температуру проверяют с 8.00 до 10.30.

Кроме того, всех «вежливо попросили» воздержаться от поездок за рубеж и ни в коем случае не приходить на работу, если есть симптомы заражения 2019-nCoV: диарея, конъюнктивит, повышение температуры, боль в мышцах, сильный кашель и затрудненное дыхание.

«Если вы обнаружили у себя вышеуказанные симптомы, то следует обратиться к врачу, оформить листок нетрудоспособности или написать заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Приходить на работу не следует»,

– говорится в приказе.

Ранее мы сообщали, что глава Карелии издал приказ о запрете массовых мероприятий в Карелии.