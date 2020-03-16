Специалисты компании «КСМ» отметили свой профессиональный праздник

Современные технологии позволяют воплощать в жизнь самые смелые идеи архитекторов и строителей. Но проектирование и строительство — это лишь первые этапы в жизни здания. Дальше наступает этап обслуживания и эксплуатации. Многоквартирный дом - это сложное техническое сооружение с множеством коммуникации для обеспечения жизнедеятельности людей. И они всегда должны быть в исправном состоянии.

Управляющая компания «КСМ - Комфорт» встречает свой профессиональный праздник уже в 21 раз и прекрасно знает, что только повседневный и кропотливый труд обеспечивает стабильную работу большого коммунального хозяйства. В управлении компании порядка сотни домов, жильцы которых уверены в своем благополучии и безопасности. А срочные вопросы, которые случаются в большом домовом организме, решаются оперативно и квалифицированно.

«Я и мои коллеги технической службы управляющей компании ближе остальных к конкретной проблеме в доме. Будь это срочная заявка или плановый обход. И в каждом случае необходимо спокойно разобраться, понять причину, принять верное решение и мастерски справиться с задачей. Только тогда работа будет считаться качественной, будет радовать меня и тех, для кого я ее делаю. Конечно в нашем деле много взаимодействия с людьми, которые бывают расстроены или нетерпеливы, и здесь необходимо еще и умение наладить контакт с клиентом. Многие думают, что обслуживать современный дом проще простого. Особенно новый, что там ремонтировать. А в новых домах работы зачастую ещё больше: настроить инженерное оборудование, выровнять гидравлику, отрегулировать параметры. Приходится сталкиваться с последствиями перепланировок или неразумных ремонтов, когда требуется глубокое погружение в проблему. Бывает сложно, но мне нравиться думать, что, невзирая на обстоятельства, я помогаю людям, я обеспечиваю их комфорт. И я рад, что у нас есть свой профессиональный праздник, значит наша работа нужна и высоко оценивается».

- говорит о своей работе мастер сантехнической службы УК «КСМ - Комфорт» Илья Иванов.

Управляющая компания «КСМ - Комфорт» успешно развивается. Главный показатель качества работы – положительные отзывы тех, кто доверил компании управление своим домом. Впереди много планов и задач, но благодаря командной работе и пониманию их важности, с уверенностью можно сказать, что они будут решены и реализованы.

Компания поздравляет своих сотрудников, коллег и партнеров с профессиональным праздником! Желает успехов, позитива и уверенного движения вперед!

А для своих клиентов Управляющая компания «КСМ - Комфорт» проводит розыгрыш. Любой собственник квартиры в доме, которым управляет компания, может выиграть «Месяц без коммуналки». Все подробности можно узнать в официальной группе компании ВКонтакте.

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