Пожарным пришлось разобрать печь, чтобы спасти дом от огня

Утром 15 марта в 09 часов 04 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило тревожное сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном двухэтажном жилом доме в поселке Ладва на улице Комсомольской.

Через пять минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что задымлены две квартиры – одна на первом этаже, одна на втором. Открытого огня нигде не было видно.

Но, несмотря на это, профессионалы вычислили, где находится источник горения. Он располагался под печкой на втором этаже, и пожарным пришлось разобрать пол и саму печь, чтобы до него добраться. Все это было сделано вовремя, так как огонь уже по перекрытиям стал уходить по всему дому. Подав воду, пожарные справились с огнем и спасли жилой дом.

В результате пожара в квартире огнем были повреждены перекрытия и пол на площади пять квадратных метров. Сейчас по пожару проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину, по которой чуть не сгорел жилой дом.