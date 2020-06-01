Охлопков рассказал, где будут лечить вахтовиков с Белопорожских ГЭС

37 госпитализированным в Беломорскую ЦРБ вахтовикам со строительной площадки Белопорожских ГЭС сделают КТ-исследование. Заболевших выявили в результате тотального скрининга на COVID-19.

Пациентов с ковидной пневмонией направят в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания – в ковид-отделения в Беломорске и Сегеже. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, в новом очаге заражения работают медики и эпидемиологи, проводятся противоэпидемические мероприятия После вспышки коронавируса на стройке сменят вахту. Для оказания помощи задействованы передвижные ФАПы.