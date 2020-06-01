Военные завершили строительство нового аэровокзала Петрозаводска

Военные строители закончили возведение нового терминала аэропорта Петрозаводска в мае. На работу у них ушло менее года. Об этом сегодня сообщили в правительстве республики со ссылкой на ТАСС.

По словам замминистра обороны РФ Николая Панкова, аэровокзал с пропускной способностью 300 человек в час является крупнейшим объектом ФЦП по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Напомним, власти Карелии обратились в Минобороны с просьбой оказать содействие в строительстве аэровокзального комплекса в 2019 году.

Из аэропорта Петрозаводска установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, летом можно улететь в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии.

Фото: пресс-служба правительства РК