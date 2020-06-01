Сезон фонтанов открыли в Петрозаводске

В первый день лета «РКС-Петрозаводск» запустили в работу фонтаны города. С сегодняшнего дня в городе функционируют пять фонтанов: «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан на Берёзовой аллее, фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота и фонтан у кафе «Нойбранденбург».

Торжественный старт сезона состоялся у «Молекулы Фуллерена»: председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев и технический директор АО «ПКС - Водоканал» Виталий Викторович Остапчук по традиции нажали на кнопку, с помощью которой фонтан начал работу.

«Вода – символ жизни, а дети – ее бесконечное продолжение, и так символично, что сегодня, в День Защиты детей, свою работу начинают фонтаны. Пять фонтанов Петрозаводска оповестили жителей города о начале самого долгожданного в году сезона – лета. Пусть оно согревает петрозаводчан и гостей города солнечными днями, а фонтаны – радуют глаз и дарят приятную прохладу»

- отметил технический директор АО «ПКС - Водоканал» Виталий Викторович Остапчук.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, массовое торжество в честь начала сезона фонтанов пришлось отменить, но в «РКС-Петрозаводск» уверены – фонтаны в этом году принесут не меньше радости петрозаводчанам и гостям города, чем в прошлом.