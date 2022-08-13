Охлопков назвал лидера и аутсайдера по числу привитых от коронавируса

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как обстоит дело с вакцинацией против коронавируса. В лидерах – Петрозаводск, в аутсайдера – Пудожский район.

С 1 июня по 12 августа в Петрозаводске вакцинировались 1843 человека, ревакцинацию прошли 5327 человек. Карельская столица на сегодняшний день является лидеров в регионе по показателю прививок.

«В аутсайдерах – Пудожский район с 7 вакцинированными 322 ревакцинированными жителями и Олонецкий район – с 25 вакцинированными и 209 ревакцинированными»,

- сообщил в своем аккаунте министр.

Министр сравнил сегодняшние цифры со сведениями из архива по уровню привитых от оспы и отношению к прививанию по уездам Олонецкой губернии в 19 веке.

По словам Охлопкова, данные «почти полностью совпадают с сегодняшними данными по вакцинации по районам». (фото unsplash.com, Mufid Majnun)