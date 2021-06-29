Роспотребнадзор оценил ситуацию по коронавирусу в Карелии

Руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила на сегодняшней прямой линии о превышении уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 21 процент.

Ведомство настораживает уровень заболеваемости внебольничными пневмониями — более чем в 4 раза выше средненедельного.

По оценке Котович, ситуация по коронавирусу неблагополучная. Среднесуточный уровень заболеваемости выше в два раза среднего по стране, а если убрать из статистики Москву и Санкт-Петербург – то в три раза. Выделяется Медвежьегорский район, где заболеваемость выросла в 4 раза.



В Карелии выявлены британские штаммы, южноафриканский штамм, есть люди с индийским штаммом. (фото 4s-info.ru)