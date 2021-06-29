Клубника против черешни: что полезнее?

Антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, способны укреплять зрение и нервную систему, черешня будет полезна тем, кто укрепляет кровеносные сосуды, рассказала валеолог, терапевт Надежда Чернышова интернет-газете «Ридус».

«В клубнике есть антиоксиданты, которые укрепляют органы зрения и нервную систему, то есть они полезны для зрения и для памяти. Есть исследования, которые говорят, что клубника полезна как профилактика болезни Альцгеймера. В ней содержится эллаговая кислота, которая служит средством для профилактики рака. То есть клубнику можно использовать в профилактических целях, чтобы не развивались онкологические заболевания»,

– считает врач.

Что касается черешни, на нее стоит обратить внимание тем, кто хочет укрепить кровеносные сосуды.

«Все ягоды винного цвета, вот такие темно-красные, включая вишню и черешню, полезны для здоровья вен, потому что они содержат вещества, укрепляющие стенки сосудов», – рассказала Чернышова.

По ее словам, не имеет значение, когда именно употреблять ягоды. Можно использовать клубнику или черешню в качестве полноценного перекуса, однако нежелательно это делать людям с инсулинорезистентностью. Тем, кто следит за сахарным обменом, людям с сахарным диабетом, людям с метаболическим синдромом, необходимо с осторожностью включать их в рацион, так как ягоды достаточно сладкие. // Фото: fitfree.ru