Эксперт рассказала, как не получить психическое расстройство в пробках

Психиатр, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова в интервью радио Sputnik рассказала, как не сойти с ума в летних пробках. Для тех, кто возвращается с отдыха, задержка в пути может стать стрессом. По словам эксперта, в транспортном заторе у людей повышается тревожность, а при регулярности такого стресса появляется почва для развития психических и физических расстройств, пишет РИА Новости. При этом с человеком может случиться паническая атака.

«У человека в пробке может начать сильно биться сердце, повышаться давление, а телу будет то жарко, то холодно. Может дойти до того, что человек перестанет понимать, что происходит вокруг, и соображать ему будет сложно»,

- предупредила психиатр.

Котова советует людям, которые боятся, что какая-то ситуация на дороге может вывести их из равновесия, заранее подготовить себя к поездке. Следует настроиться на эмоциональное супернапряжение и не давать себе расслабиться. Как считает эксперт, накал спадет и сил на агрессивную реакцию не останется.

«Если ты боишься, что встанешь в пробку и там будешь злиться, матом ругаться и захочешь протаранить всех, то на это надо настроиться заранее. Чем больше ты настраиваешься на плохое, тем меньше шансов, что ты это реализуешь»,

- считает психиатр.

Специалист назвала еще один прием, чтобы спокойно пережить пробку. Если человек начинает нервничать и злиться, то нужно вспомнить метод «пять красных предметов». Это означает, что человек должен найти какое-то количество предметов, схожих либо по цвету, либо по форме, либо по материалу. Например, найти пять красных машин в пробке. По мнению Котовой, чем сложнее это сделать, тем лучше человек отвлекается от происходящего. (фото 365cars.ru)