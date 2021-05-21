21 мая 2021, 10:27
Попова рассказала о местах с высоким риском заразиться коронавирусом
По словам главы Роспотребнадзора, самое большое количество случаев заражения приходится на домашние очаги, также часто россияне заражаются в транспорте
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места с наибольшим риском заболеть COVID-19. Чаще всего заражение происходит дома и в общественном транспорте.
Об этом главный государственный санитарный врач страны рассказала в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА Новости.
«Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас - самое большое количество», - отметила Попова. (фото rbc.ru, Дмитрий Астахов)