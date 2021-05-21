Еще семь человек в Карелии слегли с внебольничной пневмонией

За последние 24 часа в республике с внебольничной пневмонией были госпитализированы семь человек.

Такие цифры утром 21 мая приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

С 1 апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией были госпитализированы 6049 пациентов, 142 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим делают исследования на коронавирус. (фото d-russia.ru)