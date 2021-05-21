21-летний житель Карелии скончался от коронавирусной инфекции

Медики подтвердили новые летальные исходы от коронавируса в Карелии. От коронавирусной инфекции в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Сегежи 2000 года рождения, в Сортавальской ЦРБ скончались житель Лахденпохьи 1947 года рождения и житель Сортавалы 1957 года рождения, сообщили утром 21 мая в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 59 человек, из этого числа заболевших - 55, из них 12 человек имеют симптомы средней тяжести. Поправились еще 65 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 7609,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3390,1 случая, по Северо-Западу - 5912,7. (фото topspb.tv)