Штрафы за нарушение ПДД хотят автоматически списывать с водителей

Министерство юстиции намерено автоматически списывать штрафы с банковских счетов водителей, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о штрафах, зафиксированных приборами фото и видеофиксации ГИБДД. В настоящее время штрафы взыскивают с привлечением судебных приставов. По информации издания, новая система цифрового исполнительного производства может заработать уже с 2022 года.

Как пишет «Российская газета», инициатива прозвучала в четверг, 20 мая, в рамках Петербургского международного юридического форума. О проекте сообщил замминистра юстиции Евгений Забарчук.

В пресс-службе Минюста ТАСС пояснили, что проектом не отменяются и не изменяются предусмотренные в КоАП десятидневный срок обжалования и 60-дневный срок для добровольного исполнения административного штрафа. Также сохраняется возможность в течение первых 20 дней оплатить половину суммы административного штрафа.

Иными словами, деньги не будут списываться сразу после нарушения ПДД, запечатленного камерой. Система будет работать в прежнем режиме, подразумевающем, что водитель должен быть уведомлен о санкции. Между тем в Минюсте признают некоторые риски, связанные с неправомерным списанием денег со счетов россиян. В связи с этим ведомство вместе с ФССП «прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан».

Проект закона проходит процедуру согласования, после чего его разместят для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. (фото autonews.autoua.net)