Венгрия первой в Евросоюзе разрешила использование вакцины «Спутник V»

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал противокоронавирусную вакцину «Спутник V», сообщает РИА Новости, со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре, на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки вакцины венгерскими экспертами. Первые образцы препарата Венгрия получила в конце ноября.

По аналогичной процедуре вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана, Белоруссии.

Российский Минздрав разрешил использование препарата «Спутника V» еще в начале августа.

Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.

Фото с сайта rupres.com