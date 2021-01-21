Шри-Ланка открыла границы для туристов

Шри-Ланка готова принять туристов из любой страны мира и даже не посадит их в карантин, но только если они остаются в гостинице, сообщает ТАСС.

Местная администрация разработала протоколы безопасности, которые предотвратят распространение коронавируса среди местного населения и гостей острова. Путешественники могут оставаться в стране сколь угодно долго и не будут подвергаться обязательному карантину. Тем не менее, они вынуждены будут находиться в специально сертифицированных отелях в течение первых двух недель своего пребывания. Туристам разрешено пользоваться всеми удобствами, расположенными в их гостиницах. Таких отелей насчитывается около 180, специально для туристов выделено 14 зон.

Иностранцам необходимо приобретать страховку и оплачивать тестирование, которое, по информации агентства Associated Press, будет проводиться на седьмой день пребывания. Перед отправкой в страну также необходимо пройти тестирование в последние трое суток перед путешествием.

Отрасль туризма составляет около 5% ВВП страны, в ней так или иначе занято 3 миллиона человек. Границы страны закрылись в марте 2020 года.

К данному моменту в островном государстве выявлено свыше 55 тыс. случаев инфицирования коронавирусом при 274 летальных исходах. По информации местных СМИ, в среду было зафиксировано 770 новых случаев заражения.

Фото с сайта eden-tour.ru