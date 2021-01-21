Ученые назвали продлевающий жизнь напиток

Гранатовый сок способен помочь продлить жизнь человека и защитить его от опасных заболеваний, в том числе онкологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Специалисты выяснили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А, который способен улучшить функционирование митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, помогает предотвратить мышечную слабость и замедлить процесс старения организма.

Ученые доказали, что употребление гранатового сока защищает от опасных заболеваний. Напиток снижает риск развития рака и болезней сердца.

Медики рекомендуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты при регулярном употреблении. Фото rat-felt.ru