Супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей в пару минут

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в пару минут после 70 лет совместной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. 8 января их госпитализировали с положительным результатом тестов на коронавирус.

Лечение не помогало, и врачи не знали, как еще помочь супругам. Поэтому родственники попросили медиков дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.

Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков. Фото getaroomcheap.com