Министр рассказал, кто болеет коронавирусом в Карелии

По данным на 7 мая, в республике коронавирус подтвержден у 125 человек. Среди них 13 детей. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, его слова приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Среди заболевших 45 человек возрастом 18-40 лет, 44 человека возрастом 41-60 лет и 23 пациента старше 60 лет. По словам министра, это говорит о том, что представители старшего поколения более ответственно относятся к самоизоляции. Среди заболевших 69 мужчин и 56 женщин.

В состоянии средней тяжести находятся 28 пациентов, в тяжелом состоянии – 3 человека. К аппарату ИВЛ подключены 2 человека, еще 1 пациент - на неинвазивной оксигенации (кислород подается через лицевую маску).

Большинство госпитализированных пациентов - 38 человек - находятся в монопрофильном центре по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске, еще 22 человека - в Республиканской инфекционной больнице, 12 - в других учреждениях здравоохранения.