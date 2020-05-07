Продолжается весенняя уборка общественных территорий Петрозаводска

В карельской столице продолжается уборка парков, скверов, детских площадок, лестничных спусков и других элементов пешеходной инфраструктуры. ООО «Городской комбинат благоустройства» в ускоренном режиме сгребает и вывозит смет и прошлогоднюю листву с общественных территорий, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

Сегодня основные работы ведутся на Древлянке, в Центре и Октябрьском районе. В них традиционно задействованы техника и мобильные бригады. Полностью очистить общественные территории Петрозаводска от песка, каменной крошки и листьев планируется к двадцатым числам мая.

Помимо уборки, продолжается обрезка живой изгороди. Сейчас работы ведутся на аллее Дружбы. Также подрядчик чистит клумбы и сажает цветы в преддверии Дня Победы. Растения уже появились у Галереи городов-побратимов, на Студенческом и бульваре Победы, в сквере Вечный Огонь и на площади Маршала Жукова.