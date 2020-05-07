07 мая 2020, 16:54
Общество

В Петрозаводске начался ремонт фасадов жилых домов

До осени в карельской столице планируется привести в порядок 48 многоквартирных домов

В центре Петрозаводска начался ремонт фасадов жилых домов. Всего в городе планируется привести в порядок 48 зданий, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты городской администрации проконтролировали ход работ на улице Свердлова, в доме №1. Здесь планируется оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада. Закончить работы хотят за три недели.

В мэрии напомнили, что владельцы вывесок, размещенных на ремонтируемых зданиях, должны снять их на время проведения работ.

 

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Петрозаводск
фасады
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