В Петрозаводске начался ремонт фасадов жилых домов

В центре Петрозаводска начался ремонт фасадов жилых домов. Всего в городе планируется привести в порядок 48 зданий, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты городской администрации проконтролировали ход работ на улице Свердлова, в доме №1. Здесь планируется оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада. Закончить работы хотят за три недели.

В мэрии напомнили, что владельцы вывесок, размещенных на ремонтируемых зданиях, должны снять их на время проведения работ.